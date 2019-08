El contundente llamado de J Balvin en los MTV VMAs: “Necesitamos ayuda para el Amazonas”

El cantante colombiano J Balvin aprovechó el escenario de los MTV VMAs 2019 para hacer un llamado sobre la tragedia que se registra en la Amazonía de Brasil y que ha devastado miles de hectáreas desde hace más de dos semanas.

El llamado de J Balvin provocó la euforia del público, así como aplausos de sus colegas del mundo del espectáculo.

