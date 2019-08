Viola Davis interpretará a Michelle Obama en la nueva serie 'First Ladies'

Viola Davis tendrá unos zapatos bastante grandes para llenar para su próximo papel. La actriz de How to Get Away with Murder acaba de obtener el papel de Michelle Obama en la nueva serie de Showtime, First Ladies.

El programa, que actualmente se encuentra en desarrollo, llevará a los espectadores a una profunda inmersión en la vida personal y política de las primeras damas de toda la historia. Se centrará en el ala este de la Casa Blanca, donde se han tomado muchas de las decisiones más impactantes de la historia. La primera temporada se centrará en Eleanor Roosevelt, Betty Ford y Michelle Obama.

El drama de una hora sobre las mujeres que dominaron la Casa Blanca se ha desarrollado rápidamente con un compromiso de tres guiones, con el novelista Aaron Cooley (autor de Four Seats: A Thriller of the Supreme Court, The Guns of Ridgewood) a bordo para escribir y producir.

Viola Davis no solo protagonizará, sino que también servirá como productor ejecutivo en el proyecto. No se sabe si la misma Michelle Obama estará involucrada en el proyecto.

El calendario de Davis está listo para aclararse a principios de 2020 cuando su período de seis temporadas en HTGAWM termine su última temporada. Aún no se sabe qué actores tomarán los roles o Roosevelt y Ford.

