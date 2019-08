VIDEO: Alyson Stoner vuelve a bailar 'Work It' junto a Missy Elliott en los VMAs y las redes enloquecen

La actuación de Missy Elliott en los VMAs 2019 fue uno de los grandes momentos de la noche, especialmente porque la rapera incluyó a la bailarina Alyson Soner en su show.

La legendaria rapera bailó y enloqueció al compás de sus canciones más famosas como "Get Ur Freak On", "Lose Control" y "Work It", con una aparición de Alyson Stoner, quien era una bailarina infantil en el video musical original de 2002 para la pista.

La actuación de Elliott, la primera en los VMAs en más de una década, fue elevada por los efectos sorprendentes, ya que el escenario recreó la configuración de sus videos musicales clásicos. Ella era un espantapájaros en el campo de maíz para realizar "Pass That Dutch", que vio una nave espacial alienígena sobrevolar el escenario.

Alyson Stoner y Missy Elliott hicieron bailar a todos los espectadores

El músico y el bailarín agitaron a la multitud, y se podía ver a celebridades como Taylor Swift y Jesse Tyler Ferguson tocando el popurrí épico.

Después de su actuación, Elliott fue reconocida con el Premio Video Vanguard. El honor es solo uno de una serie de elogios que recibió este año. Se convirtió en la primera rapera en ser incluida en el Salón de la Fama de la Composición de Canciones en enero. Luego, en mayo, recibió un doctorado honorario de Berklee College of Music en Boston, junto a Justin Timberlake.

Desde muy pequeña Alyson se dedicó al baile y creció en esta disciplina. Su talento no solo la llevó a trabajar junto a la rapera, sino a protagonizar papeles en Disney, así como a desempeñarse en el mundo de la música.

