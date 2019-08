VIDEO: Miley Cyrus asistió a los VMAs acompañada por nueva novia tras separación de Liam Hemsworth

El proceso de divorcio y los escándalos no impidieron que Miley Cyrus asistiera a los MTV Video Music Awards e interpretara por primera vez en vivo su nueva canción Slide Away, presuntamente dedicada a su ahora ex Liam Hemsworth. Lo que nadie esperaba es que la cantante fuera acompañada al mediático evento.

Miley hizo estremecer al público con su emotiva presentación decorada con un filtro blanco y negro, pero lo que más sorprendió fue la persona que la esperaba en backstage: Kaitlynn Carter.

FOTO: Miley Cyrus inmortaliza su divorcio con un tatuaje ancestral La separación ha estado llena de polémica

Luego de que la intérprete y la influencer fueran captadas besándose en Italia, ambas llegaron juntas a la ceremonia y luego fueron captadas caminando juntas tras el escenario.

Miley Cyrus aseguró que su divorcio no fue por infidelidad

MILEY CYRUS ERES ARTE Y TODO LO QUE HACES ES ARTE #A#VMAS pic.twitter.com/zuFO7W1j5Y — Val 🌮 (@valmen_) August 27, 2019

La separación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth ha estado llena de escándalos. En un inicio las esperanzas de reconciliación se mantenían; sin embargo, el actor tomó la decisión final y le solicitó el divorció a quien fue su esposa por 8 meses.

Kaitlynn apoyando a Miley Cyrus DIOS ADÓPTENME PORFAVOR #VMAS pic.twitter.com/yPmlPw8kvr — Val 🌮 (@valmen_) August 27, 2019

Miley Cyrus y Liam Hemsworth deciden la custodia de sus 15 mascotas La pareja llegó a un acuerdo tras iniciarse su divorcio.

Los ojos del mundo estuvieron puestos en Miley durante los MTV VMAs, donde se mostró sonriente y con el nuevo tatuaje inspirado en su viaje a Italia.

Imágenes de Miley & Kaitlynn Carter asistiendo al Afterparty de los VMAs 2019 #3 #VMAs pic.twitter.com/o6rhuwxZr2 — Miley Cyrus Noticias (@NoticiasSmilers) August 27, 2019

Durante su show, la cantante lució un minivestido negro y cabello natural desordenado. Por su parte, Kaitlynn se mostró en un look muy sencillo con jeans y sobretodo gris.

Te mostramos en video: