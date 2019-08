Estrenan el tráiler de ‘The King’, la nueva película de Timothée Chalamet en Netflix

Después de mostrar toda su ternura en Call me by your name, ahora Timothée Chalamet regresa con una actuación más dura en la película The King, dirigida por David Michôd. Netflix difundió el primer tráiler de la película este 27 de agosto, que se espera sea estrenada este 2019 en la plataforma de streaming.

Michôd coescribió el guión con el escritor, director y actor Joel Edgerton. The King es una adaptación de "Henry IV, Parte 1" de William Shakespeare, "Henry IV, Parte 2" y "Henry V". Henry V de Chalamet comienza la historia como un príncipe descarriado pero es empujado al poder político después de la muerte de su padre. La película se centra en el recién coronado Henry mientras navega por la tensión y la agitación política que conlleva heredar el trono, reseñó Indiwire.

Tráiler de The King, la nueva película Timothée Chalamet en Netflix

El director reunió un sólido elenco con Chalamet al frente como protagonista. Edgerton aparecerá en la película como Sir John Falstaff, mientras Robert Pattinson interpreta a Louis, el Delfín de Viennois.

Hacer que Chalamet y Pattinson se unan es un gran impulso para la película. El reparto también incluye a Ben Mendelsohn como el Rey Enrique IV, Sean Harris como Michael Williams, Lily-Rose Depp como Catalina de Valois y el brote de "Leave No Trace" Thomasin McKenzie como Philippa de Inglaterra.

The King se estrenará mundialmente en el próximo Festival de Cine de Venecia en un espacio fuera de competencia. El proyecto es uno de varios proyectos respaldados por Netflix que debutan en el evento; otros títulos incluyen Marriage Story de Noah Baumbach y The Laundromat de Steven Soderbergh.

