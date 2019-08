Tras polémica de China Suárez y Benjamín Vicuña: revelan nuevos detalles del escándalo en el motorhome

Ella desmintió tener problemas en su relación, pero la polémica que involucra a China Suárez y Benjamín Vicuña tomó un nuevo rumbo. A cuatro años del escándalo del motorhome que terminó con la separación del chileno y Carolina 'Pampita' Ardohain, se revelaron los chats en los que la modelo cuenta cómo encontró a su expareja con la actriz.

La información surgió a días de que se conociera un supuesto mensaje entre Vicuña y Pampita, que habría provocado problemas entre los protagonistas de El Hilo Rojo (2016). Se trata de una conversación que mantuvo la modelo con el periodista Lío Pecoraro en la que contó que tras salir a bailar con unas amigas, decidió ir a sorprender a su pareja en el set de filmación de la película y lo encontró intimando con la rubia.

"Los mismos de la película lo expusieron por publicidad. Nadie sabía que esto había pasado porque la motorhome estaba a 200 metros. Yo no quería que se sepa nada", dice Pampita en los chats. Además, explicó que cuando entró al motorhome y vio la escena, se dirigió solamente al chileno. "Ni la miré, mi pelea fue con Benjamín, mis dos amigas estaban abajo y son testigos. En esa motorhome solo estaban ellos dos, Benja estaba arriba de ella sin ropa. En toda la discusión ella se quedó en la cama tapándose las tetas", señala, según consigna Mendoza Post.

La réplica

Hace unos días, China Suárez desmintió la información entregada por la periodista Marcela Tauro en torno a los supuestos problemas que tendría con Benjamín Vicuña. La actriz aclaró que todo se encuentra bien entre ella y Benjamín Vicuña y arremetió en contra de la comunicadora tildándola de machista. También la invitó a contestar su teléfono si es que la llamaba para aclarar las cosas.

El descargo ocurrió cuando Marcela Tauro se encontraba al aire en el programa Intrusos, de Argentina, por lo que aprovechó de responderle inmediatamente. "A mí no me llamó ni me mandó un mensaje. Puede ser que tenga mal mi celular", dijo.

"Tenemos un amigo en común, que es (Marcelo) Polino, le podés pedir mi teléfono a él. No me llamaste porque yo le contesto hasta a mis seguidores de Instagram, y dan fe mis compañeros. Si me escribís, yo te contesto", agregó.

"Me puedo equivocar y me he equivocado millones de veces, ¿pero llamarme machista? No. En todo caso, fijate tus amigas o tu entorno porque… ¿de dónde vino la versión? De tu entorno o el de tu pareja. Nada más, solamente eso. Te noté muy nerviosa. Muy nerviosa, la verdad", finalizó.

Pero no fue todo, en el mismo programa, la periodista reveló que "Pampita y dos amigas tendrían el video de todo lo que pasó en el motorhome".

