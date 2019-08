Camila Cabello lució su cuerpazo en un traje escotado en los VMAs y calló todas las críticas sobre su figura

View this post on Instagram

her side boob is killing it . . . . #camila #camilacabello #cc2 #hot #model #fifthharmony #camilizer #shawmila #camilizers #havana #señorita #shawn #mendes #mendesarmy #camren #camrenisreal #mileycryus #cabello #shawnandcamila #justinbieber #selenagomez #arianagrande #shawncamila #taylorswift #shawnmendes #shanedawson #bts #shawnmila #onedirection #jungkook