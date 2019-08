Camila Cabello y Shawn Mendes encienden el escenario de los VMAs 2019

Con su primera presentación en vivo como pareja, Camila Cabello y Shawn Mendes encendieron el escenario de los VMAs con la sexy “Señorita”.

Lleno de luces, el público recibió a la pareja con mucho entusiasmo. Shawn vistió una franelilla blanca y Camila un vestido que la hacía lucir muy sensual.

Luego de meses de rumores y fotos de ambos juntos, Camila y Shawn demostraron en el escenario que verdaderamente son una pareja. En ocasiones de la canción estuvieron a punto de besarse pero no lo hicieron, dejando a sus seguidores y al público gritando de la emoción.

🎥| Shawn Mendes & Camila Cabello performing Señorita at the #VMAs pic.twitter.com/U2xiqtkDRx

Además de la presentación de Camila y Shawn, los premios estuvieron llenos de sorpresas. Missy Elliot recibió el premio a la trayectoria e interpretó sus mayores éxitos.

Taylor Swift fue la ganadora de Video del Año con ‘You Need to Calm Down’ y subió al escenario con todos los protagonistas del video. También fue la encargada de abrir la noche con su nuevo sencillo ‘Lover’.

Lmaooo shawn and camila got everyone excited in a "false god" type of way pic.twitter.com/RKlqArcoHs

— 𝓛𝓸𝓿𝓮, Sai (@13TSwiftie) August 27, 2019