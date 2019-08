Las fotos que prueban el increíble parecido entre Suri Cruise y su madre Katie Holmes

View this post on Instagram

August 21th. 💕❤️ . . . . . . . . . . #suricruise#katieholmes #tomcruise #suricruisefashionista#followme #f4 #kimkardashian #khloekardashian#kourtneykardashian #kendalljenner #northwest#dreamkardashian #chicagowest #kyliejenner#selenagomez #justinbieber #taylorswift #katyperry#beyonce #itgirl #stormi #stormiwebster#truethompson #psalmwest