Pablo Lyle enfrentará juicio por homicidio imprundencial tras muerte de hombre en Miami

Un juez de #Florida impuso al actor mexicano #PabloLyle una fianza de 50,000 dólares y lo obligó permanecer bajo arresto domiciliario tras la muerte de un hombre cubano al que golpeó la pasada semana. Además, el juez decidió que el intérprete debe llevar un grillete electrónico y no puede salir de EEUU. Imágenes de su llegada a la cárcel Turner Guilford Knight para ser procesado luego de salir de la audiencia este lunes en Miami. Detalles en el link en nuestra biografía.