Sigue en vivo los MTV VMA: Hora y canal para ver la ceremonia

Esta noche llegan los MTV Video Music Awards 2019 (MTV VMA) con sorpresas de los cantantes más sonados del año y con una importante participación de cantantes hispanos que no nos podemos perder.

La gala que celebra y premia a los músicos más exitosos, este año estará bajo la conducción del comediante y actor Sebastian Manislaco y podrá seguirse en vivo desde el pabellón Prudential Center de Nueva Jersey por todos los canales y plataformas globales de MTV en más de 180 países.

La cuenta Twitter de los MTV VMA también compartirá cada uno de los detalles de la noche, como los premiados, los cantantes y cada una de los acontecimientos.

.@MileyCyrus is coming❗️

Watch her perform her new song “Slide Away” for the first time ever TONIGHT at the #VMAs pic.twitter.com/1uZRqTzyQU

— Video Music Awards (@vmas) August 26, 2019