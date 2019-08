FOTOS Angelina Jolie lleva a Shiloh y sus hermanos a Disneyland tras partida de Maddox

Angelina Jolie está viviendo uno de los momentos más duros para cualquier madre, pues su hijo mayor, Maddox se fue de casa para comenzar la universidad, es por eso que la actriz decidió pasar un rato especial con Shiloh Jolie-Pitt y los gemelos Vivienne y Knox.

Luego de viajar a Corea del Sur para acompañar a Maddox a la universidad, Angelina regresó a los Los Ángeles y pasó tiempo de calidad con sus hijos menores.

Las fotos publicadas por la cuenta de Twitter @DisneyParkCeleb muestran a Angelina mirando las atracciones con su hija Shiloh, de 13 años, y sus gemelos, Knox y Vivienne, de 11 años. Los tres niños han celebrado cumpleaños en el parque con su madre en los últimos años.

Mientras tanto, Maddox, según los informes, planea estudiar ingeniería biotecnológica en la Universidad de Yonsei y vivirá en los dormitorios del campus universitario.

En un momento en que Angelina lo estaba instalando en el campus, la pareja se vio rodeada por algunos de los fanáticos de la actriz, algunos de los cuales luego publicaron un video que mostraba que era dulce y afable mientras conversaba con ellos sobre una visita previa a Seúl con Maddox.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo estaría en Corea del Sur, se emocionó y dijo que se iría ese día, mientras trataba de no llorar.

De vuelta en Los Ángeles durante el fin de semana, Angelina hizo una breve aparición en la D23 Expo de Disney, donde compartió un poco más sobre el envío de Maddox a la escuela.

Angelina y Maddox realizaron una breve gira universitaria en el país en noviembre. Los medios informaron en ese momento que estaba interesado en aprender más sobre el país.

Joining the group of people who have already reported seeing Angelina Jolie here today @DisneyParkCeleb #CaliforniaAdventure pic.twitter.com/8AmDKRwNCn

— Kim Thomas (@kim1champ) August 24, 2019