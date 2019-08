El día que la princesa Diana escandalizó a la reina por captada bailando con un actor de Hollywood

Las fotos de la noche del 9 de noviembre de 1985 no podían parecerse más al cuento de hadas de Cenicienta. La Casa Blanca era el castillo y el presidente Ronald Reagan fue el anfitrión del baile, protagonizado por el actor John Travolta y la princesa Diana.

La princesa, de 24 años en ese entonces, sintió que le tocaban el hombro, se dio la vuelta y se paró frente a ella, la estrella de cine rompecorazones John Travolta, de 31 años, famoso por sus papeles como Danny Zuko en Grease y Tony Manero en la película disco de 1977, Saturday Night Fever. Pero fue Travolta quien estaba asombrado. Incluso necesitaba un pequeño empujón de la Primera Dama Nancy Reagan por el coraje de pedirle a Diana un baile.

La princesa Diana no quería bailar con John Travolta

"No sabía ni esperaba bailar con la princesa Diana", dijo Travolta a la estación de televisión holandesa Één. "Fue la esposa del presidente, Nancy Reagan, la que dijo: "Es su deseo".

Recordó que la princesa bajó la cabeza "Lady Diana", le dijo él y ella le dio la mano en señal de asentimiento. La pareja giró en la pista de baile durante 15 maravillosos minutos con la banda sonora de Saturday Night Fever. Fue una noche que "nunca olvidaría".

Diana, The Princess of Wales, and John Travolta dancing at the White House, November, 1985. pic.twitter.com/zwPBL3T1l0 — 🕊 (@90swomen) May 25, 2018

Según el documental Cara a cara: Diana vs. Isabel II, a la reina le disgustó este gesto de Diana, porque llamaba la atención de los medios más de lo que la realeza, en aquel entonces, deseaba.

Poco sabía Travolta que todo el baile fue orquestado por los Reagans para una sesión de fotos de prensa, según el mayordomo de Diana y amigo cercano Paul Burrell en el documental The Last 100 Days of Diana.

Elton John teme que Meghan Markle termine como la princesa Diana El cantante fue amigo cercano de Lady Di

De hecho, Diana tenía la vista puesta en un compañero de baile diferente: el bailarín de ballet Mikhail Baryshnikov.

Ella habría dicho que realmente no quería bailar con él. Quería bailar con Mikhail Baryshnikov porque él “era su héroe”, recordó Burrell a los cineastas.

Y, sin embargo, su baile no fue la única estrella de la noche. Una vez más, un vestido de Diana pasó a la historia de la moda como icónico. Su vestido estilo sirena, de color azul medianoche, fuera del hombro, incluso fue denominado "vestido Travolta". Se vendió en una subasta por más de $ 309,000.

Te mostramos en video: