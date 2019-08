"¡Qué susto!": Kendall Jenner publica una foto de sus pies y no paran de criticarla

Kendall Jenner generalmente recibe halagos en sus redes sociales por su increíble físico y perfecta apariencia, pero cuando mostró sus pies en Instagram resultó todo lo contrario y la críticas no parab de lloverle.

Kendall tuvo la intención de mostrar el pedicure que si hizo color verde neón que iba perfectamente a juego con los zapatos de cintas, sin embargo, pocos fueron los que le prestaron atención al esmalte.

En redes sociales empezaron a circular duras críticas sobre la apariencia de los pies de Kendall, ya que muchos piensan que no son lindos.

Kendall Jenner no presta atención a las críticas

No es la primera vez que una de las Kardashian-Jenner recibe críticas por sus pies, pues, Kylie recientemente también fue víctima de los haters cuando calificaron sus pies de “terroríficos”.

Puedo decir que tengo los pies más bonitos que Kendall Jenner https://t.co/sAL6PO8Fxn — Alicia Gutiérrez (@AliGutyy) August 24, 2019

El mismo efecto está provocando la foto compartida por Kendall en sus historias de Instagram, ya que algunos usuarios dijeron sentir un “susto” al verlos.

La realidad es que a Kendall no parece importarle las críticas, ya que no ha reaccionado al respecto.

FOTO: Los “terroríficos” pies de Kylie Jenner que provocaron rechazo en sus seguidores La menor de las Kardashian no deja nada a la imaginación.

Acabo de comprobar que no se puede tener todo en esta vida… nada más miren los pies de @KendallJenner pic.twitter.com/o3atDH02uM — Eva Mata ♔ (@Dalia_Eva) August 24, 2019

La fotografía, en realidad, no tiene nada de extraña, los pies sí se ven bastante delgados, pero no tienen ninguna anomalía, sin embargo, no fue del agrado de muchos.

Kendall Jenner es super linda pero sus pies si que son horribles 🙃 pic.twitter.com/1W8T6ZluYi — Sharon Targaryen❤ (@sharon_mr28) August 23, 2019

Esta semana casi todas las miembros del clan fueron duramente criticadas por diversas razones, Kim y Kylie fueron acusadas de abusar el photoshop, mientras que Kourtney recibió críticas de especialistas por recomendar lavados vaginales.

Te mostramos en video: