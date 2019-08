Kate Middleton impacta al asistir a compromiso real sin maquillaje

Kate Middleton ha demostrado que su sencillez es su arma más valiosa. La futura reina de Inglaterra frecuentemente ha dejado claro que su belleza y encanto no depende de lujos ni de un arreglo físico excesivo, de hecho, recientemente asistió a un compromiso real sin nada de maquillaje.

La noticia que ha rodeado a la familia real en los últimos días es el viaje de la reina Isabel a Escocia, adonde el príncipe William y Kate la fueron a visitar junto a sus tres hijos, pero lo que impactó a todos fue la apariencia súper natural de la duquesa de Cambridge.

Kate Middleton no se preocupó por la atención que llamaría al unirse a las vacaciones de la máxima monarca de Inglaterra y fue captada llegando al castillo de Balmoral en sudadera y sin maquillaje.

En los últimos días, la sencillez de Kate ha sido noticia, pues viajó junto a su familia en un vuelo comercial con boletos que costaron menos de mil pesos cada uno.

New post: "VIDEO Prince William and Kate Middleton boarding Eastern Airways flight after Prince Harry and Meghan private jet drama" https://t.co/haDGUj0KFf pic.twitter.com/mcjl9jlpCR

El Daily Mail difundió un video en el que los duques de Cambridge y sus tres hijos estaban atravesando la pista de aterrizaje para abordar el vehículo que los trasladaría hasta donde se encontraba la reina.

The Queen gathers her family together at Balmoral for their Scottish summer break after difficult week amid Prince Harry and Meghan Markle's private jet storm and Prince Andrew's past relationship with Epsteinhttps://t.co/eHjfvR9gYI

— Only One Kate (@grazia747) August 23, 2019