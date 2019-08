Taylor Swift estrenó el romántico video de su tema “Lover”

Taylor Swift nos vuelve a mostrar su lado romántico en el nuevo video musical de su tema Lover.

Las dulces imágenes presentan a Swift y su amante ficticio, interpretado por el bailarín y músico Christian Owens, bailando y jugando en una casa de muñecas dentro de un globo de nieve. Owens también interpretó al protagonista durante la gira de Swift Reputation en la canción King Of My Heart.

El videoclip, dirigido por Swift y su colaborador del video musical You Need To Calm Down, Drew Kirsch, presenta una paleta de colores más apagada.

Lover se lanzó después de una transmisión en vivo en YouTube Originals, durante el cual Swift respondió preguntas de los fanáticos, realizó The Archer y reveló todos los detalles de su colaboración de ropa con la diseñadora de moda Stella McCartney, reseñó la revista EW.

Durante la transmisión en vivo, Swift reveló que el concepto para el video Lover proviene de la siguiente letra de una de sus canciones más antiguas, You Are In Love, de su álbum 1989: “Así va / Ustedes dos están bailando en una bola de nieve, da vueltas y vueltas”.

Swift le dijo a Vogue para su número de septiembre que la canción, coproducida por Jack Antonoff, presenta uno de sus puentes favoritos, y agregó: “Me encanta un puente, y realmente pude ir a Bridge City”.

La cantante previamente lanzó videos musicales para los singles Me! y You Need To Calm Down. Lover, el álbum, estará disponible online y para la compra a partir de este viernes.

