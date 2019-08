El "ofensivo" término que usó Kourtney Kardashian para referirse a la vagina y que enfureció a los fans

Kourtney Kardashian enfureció a sus seguidores por un polémico término que utilizó para referirse al órgano reproductor femenino, el que muchos consideraron ofensivos, en un artículo publicado en su sitio web ‘Posh’ sobre los ‘mejores’ lavados vaginales.

El artículo provocó una crítica tras otras, debido a que especialistas aseguran que las duchas vaginales no son necesarias, ya que la vagina es un órgano que se limpia por sí solo.

En las reacciones de la misma publicación varios expertos hablaron sobre la “inutilidad” de la lista que presentó Kourtney y sobre lo importante que era cuidarse de estos productos, ya que pueden alterar el ph de la vagina.

Keep your yoni healthy with these non-toxic feminine washes that won’t harm your hoo-ha. Shop our picks for keeping things fresh down there: https://t.co/7YDJwMcLqM#pooshtheboundaries pic.twitter.com/mUPA5M8O1K

— Poosh (@pooshdotcom) August 22, 2019