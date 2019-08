Disney lanza el primer póster de la versión  live-action de "La dama y el vagabundo"

Estamos en la era de las versiones live-action de nuestras películas favoritas de la infancia. Y ahora Disney lanzó el primer póster de la película La dama y el vagabundo (en inglés Lady and The Tramp).

Este póster oficial captura el espíritu del original animado de 1955 mucho mejor que la primera imagen teaser, reseñó el portal ComicBook.

Datos sobre la nueva versión de La dama y el vagabundo de Disney

Charlie Bean, director de The LEGO Ninjago Movie, está dirigiendo esta nueva versión de La dama y el vagabundo con un guión de Andrew Bujalski.

Está protagonizada por Tessa Thompson y Justin Theroux, como Dama y Vagabundo, los personajes principales. La película también presentará papeles en la voz de Janelle Monae, Benedict Wong, Ashley Jensen y Sam Elliot, así como Thomas Mann, Kiersey Clemons, Arturo Castro, Ardian Martinez e Yvette Nicole Brown en los roles humanos.

Esta es la sinopsis de la película:

"Lady and the Tramp está preparada para contar la historia de una cocker spaniel estadounidense de clase media alta llamada Lady (Tessa Thompson) que conoce a un perro callejero del centro llamado The Tramp (Justin Theroux), y los dos se embarcan en muchas aventuras románticas que incluyen esa icónica escena de beso de espagueti".

La dama y el vagabundo comenzará a transmitirse en Disney + el 12 de noviembre.

