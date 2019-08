Ale Valle muestra su nuevo look inspirado en las Kardashian

Le costó, pero se decidió. Ale Valle acudió a la peluquería y se entregó a las manos de los profesionales, optando por un tono mantequilla que luego se convertirá en un balayage gris.

Fueron horas de trabajo, pero rindieron sus frutos, ya que la periodista se mostró feliz con los resultados. "Después de darle mucha vuelta y 5 horas en la peluquería, me cambié el look. Las mechas están todavía un poco mantequilla, pero la idea es lograr el gris. Me siento bien, liviana", escribió en redes sociales, mostrando su renovado aspecto.

Según comentó a La Cuarta, su decisión forma parte de la nueva etapa que está viviendo, tras ser despedida de La Red por referirse a Carabineros como "cerdos" y "ladrones" en su cuenta personal de Twitter. A semanas del episodio, la comunicadora optó por ver el lado positivo y aprovechó su salida de la televisión para atreverse con un cambio.

"El hecho de estar en la tele me impedía tomar una decisión más jugada. Fuera, tengo toda la libertad de volver a mi esencia, que es ser más jugada, ser distinta a lo clásico. Estar al mando de un programa implica ser más tradicional incluso en el look, porque el público chileno también es tradicional, la gente que ve televisión es más adulta, no son los jóvenes. Entonces, me acomodé a ese papel", dijo.

También reconoció que su transformación estuvo inspirada por varias celebridades. "Las que más han estado en esta onda son las Kardashian, Lady Gaga, que también se lo cambia harto y lo ha tenido gris", comentó Ale Valle.

Revisa las imágenes a continuación:

