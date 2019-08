Emerson Morocho pide no sea vinculado en el caso de David Reinoso y Catherin Velasteguí

Hace algunos días, Emerson Morocho quien interpreta a 'La señorita Laura' pidió que no se lo vincule con el caso de sus amigos David Reinoso y Catherin Velastegui.

El actor aseguró que él 'no esta exigiendo absolutamente nada' al conductor de la furgoneta.

Además dijo que sus amigos son quienes han pedido les sea remunerado el costo de los gastos en el hospital. Pero él no lo ha hecho, ya que esta consciente de que fue el menos afectado durante el accidente de tránsito.

Emerson Morocho dijo que a pesar de que él no tiene nada que ver con las exigencias de sus amigos, continuará defendiéndolos de los comentarios negativos y mal intencionados.

También confirmó, que el caso se llevó a cabo con prontitud, ya que el conductor de la furgoneta no esperó a que los actores salieran del hospital y su abogada a través de la fiscalía les pidió que se presentaran a testificar.

"…A David lo llaman a testificar, David fue sin un abogado, no fue que David fue con un abogado y dijo yo quiero que me indemnicen, quiero plata… no; y eso se los digo con conocimiento de causa" así lo aseguró Emerson.