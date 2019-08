Estrenos en Netflix Latinoamérica para septiembre

Estos son los estrenos que llegan a Netflix Latinoamérica para el mes de septiembre. Horas de entretenimiento frente a tu televisor:

Series para Netflix Latinoamérica

The Politician (27/09/2019)

Payton sabe desde niño que un día será presidente. Pero primero deberá sortear el panorama político más traicionero de todos: la escuela.

Élite: Temporada 2 (06/09/2019)

Tras el asesinato de una compañera, un estudiante desaparece, las lealtades cambian, llegan nuevos alumnos y los turbios secretos son más difíciles de ocultar.

Las del hockey (20/09/2019)

Las integrantes de un equipo femenino de hockey buscan la victoria en la pista mientras tratan de sacar tiempo para el estudio, la familia y el amor.

Criminal: Reino Unido (20/09/2019)

En un interrogatorio agotador, los detectives presionan a un médico para que confiese un asesinato. Protagonizan David Tennant, Clare-Hope Ashitey y Youssef Kerkour.

Inconcebible (13/09/2019)

Una adolescente denuncia que la violaron, pero luego se retracta, entonces dos investigadoras siguen las pruebas para encontrar la verdad. Inspirada en hechos reales.

(Des)encanto: Parte 2 (20/09/2019)

La siempre vivaz princesa Bean atraviesa el infierno para salvar a un amigo, descubre el destino místico que la aguarda y ayuda a restablecer el reino de su padre.

The Good Place: Temporada 4 (27/09/2019)

Debido a un error, la egocéntrica Eleanor Shellstrop llega al cielo. Decidida a quedarse, intenta convertirse en una mejor persona.

Vis a vis: Temporada 4 (27/09/2019)

Cruz del Norte tiene nuevo director y una carcelera es ahora reclusa. Zulema se reencuentra con un familiar y Sole recibe una noticia que le cambia la vida.

The I-Land (12/09/2019)

En esta serie de aventuras de ciencia ficción, diez personas despiertan en una isla peligrosa sin recuerdo alguno y pronto descubren que este mundo no es lo que parece.

How to Get Away with Murder: Temporada 5 (01/09/2019)

Lo turbio de la política, las apelaciones del grupo de Annalise, los secretos que emergen y un incidente fatal los involucra a todos en una investigación de asesinato..

Brooklyn Nine-Nine: Temporada 5 (26/09/2019)

Después de pasar un tiempo en prisión por un delito que no cometió, Jake vuelve a trabajar al precinto. Será una temporada de muchos cambios personales y profesionales.

Pose: Temporada 1 (28/09/2019)

Nueva York, 1987: el ícono de la cultura ball LGBTQ Blanca abre su propia casa, y pronto recibe a un talentoso bailarín y a una trabajadora sexual enamorada de un yuppie.

October Faction (26/09/2019)

Los cazadores de monstruos Fred y Deloris Allen se enfrentan al mal… y a los problemas con sus gemelos adolescentes. Basada en los cómics de Steve Niles y Damien Worm.

El marginal: Temporada 3 (27/09/2019)

Un expolicía infiltrado intenta desbaratar una banda que opera desde la cárcel, pero antes deberá manejar los códigos del inframundo para sobrevivir.

Criminal: Francia (20/09/2019)

Casos policiales con muchos claroscuros y una sala de interrogatorios siempre al rojo vivo. Con Nathalie Baye, Jérémie Renier y Sara Giraudeau.

Criminal: Alemania (20/09/2019)

El procedimiento policial termina en el juego del gato y el ratón de la sala de interrogaciones. Y la intensidad aumenta. Con Nina Hoss y Peter Kurth.

Criminal: España (20/09/2019)

Serie ambientada en una sala de interrogatorios, donde se hacen preguntas en medio de dramas personales. Protagonizan Emma Suárez, Carmen Machi y Álvaro Cervantes.

Jack Whitehall: Travels with My Father: Temporada 3 (06/09/2019)

El humorista Jack Whitehall y su aburrido padre Michael se embarcan en viajes inusuales a otras tierras para estrechar su relación.

El espía (06/09/2019)

Esta serie dramática cuenta la impresionante historia verdadera del espía más prominente de Israel, Eli Cohen, quien se infiltró en el gobierno sirio en los años sesenta.

Anatomía según Grey: Temporada 15 (01/09/2019)

Meredith vuelve a abrirse al amor, mientras los médicos del Grey Sloan lidian con las complicaciones de sus relaciones, con caras nuevas y con nuevas revelaciones.

The Blacklist: Temporada 6 (21/09/2019)

Ahora que sabe que Raymond Reddington no es quien dice ser, Liz deberá decidir si lo ayuda a descubrir quién lo traicionó.

Supergirl: Temporada 4 (24/09/2019)

Mon-El decide perseguir otro destino en el futuro, por lo que Kara enfoca sus energías en el presente, donde hay un nuevo villano acechando a la gente.

DC's Legends of Tomorrow: Temporada 4 (30/09/2019)

John Constantine se suma a las Leyendas para enfrentar una nueva amenaza. Mientras tanto, monstruos míticos y bestias mágicas se cuelan por la frontera entre los mundos.

Películas para Netflix Latinoamérica

Ocultos por la Luna (27/09/2019)

En este thriller de ciencia ficción, un policía de Filadelfia sale a la caza de un huidizo asesino serial cuyos crímenes están sincronizados con el ciclo lunar.

Entre dos helechos: La película (20/09/2019)

El presentador Zach Galifianakis se lanza a la carretera en busca de famosos a los que entrevistar en su programa de bajo presupuesto "Between Two Ferns".

A mi altura (13/09/2019)

Jodi tiene dieciséis años, mide un metro noventa y nunca tuvo novio, aunque esto último podría remediarse con la llegada de un estudiante de intercambio a su altura.

Capitán América y el Soldado del Invierno (01/09/2019)

Un misterioso enemigo irrumpe la paz. Steve Rogers, preocupado por un ataque a S.H.I.E.L.D., retoma su identidad como el Capitán América y se alía con la Viuda Negra.

Sully: Hazaña en el Hudson (17/09/2019)

Poco después del despegue, un Airbus 320 se estrella en el río. No hay víctimas mortales, pero el capitán se enfrenta al escrutinio y a la fama.

Fragmentado (23/09/2019)

Un hombre con múltiples identidades secuestra a tres chicas, que deben encontrar el modo de escapar antes de que se apodere de él su más reciente y peligrosa identidad.

Fuerza antigángster (01/09/2019)

Mickey Cohen, un notorio jefe mafioso de la Costa Este, busca sentar sus operaciones en L. Á. Pero un grupo de rudos policías locales dará todo de sí para detenerlo.

Hombres al agua (01/09/2019)

Un grupo de cuarentones decide formar el primer equipo masculino de nado sincronizado, desafiando los estereotipos.

Climax (01/09/2019)

En un edificio abandonado, el ensayo de un grupo de bailarines se transforma en una experiencia caótica tras beber algo que los lleva por un rumbo desconocido.

Diario de una pasión (01/09/2019)

En esta adaptación del éxito editorial de Nicholas Sparks, la guerra y las diferencias de clase dividen a dos jóvenes amantes en la década del cuarenta.

Chicas pesadas (01/09/2019)

Cady se une a la pandilla más poderosa de la escuela, pero debe enfrentar el infierno cuando el exnovio de la líder de la pandilla quiere ser su novio.

Baile caliente (01/09/2019)

Mientras pasa un verano en familia en las montañas Catskill, "Baby" Houseman, una joven de 17 años, se enamora del liberal instructor de baile del lugar.

Cincuenta sombras más oscuras (09/09/2019)

Anastasia se embarca en una carrera editorial, mientras Christian renegocia los términos de su relación. Pero el pasado amenaza con separarlos.

Jackass número dos (Versión sin clasificación) (01/09/2019)

Vuelve la pandilla de desvergonzados más ridícula de la historia, con más pruebas que desafían toda lógica y bromas que superan cualquier umbral del dolor.

Escuela de Rock (01/09/2019)

Un músico en dificultades usa sus artimañas para obtener un empleo de maestro suplente en una escuela privada, donde enseña en secreto rock 'n' roll a los niños.

La gran muralla (09/09/2019)

Un grupo de mercenarios europeos va en busca de pólvora a China. Lo que encuentran es que los héroes de ese país están defendiendo a la humanidad de monstruos salvajes.

Inferno (15/09/2019)

Un simbólogo de Harvard a la fuga y sin memoria debe descifrar pistas para detener una plaga diseñada para diezmar la población del planeta.

La fiesta de las salchichas (15/09/2019)

Después de hacer un horripilante descubrimiento sobre la vida más allá del supermercado, una salchicha luchará por salvar a sus comestibles amigos.

Evelyn (10/09/2019)

Un hombre y sus dos hermanos se embarcan en una épica caminata de Escocia a Londres en busca de paz y aceptación 12 años después del suicidio de otro de sus hermanos.

