Camila Recabarren comparte enigmático mensaje y genera rumores de quiebre con Dana Hermosilla

Con un enigmático mensaje, Camila Recabarren levantó las sospechas ante un posible quiebre en su relación con Dana Hermosilla. La modelo se manifestó a través en redes sociales, en donde le agradeció por las enseñanzas. "Eres una hermosa persona. ¡A brillar!", fueron parte de sus palabras.

Su relación

La pareja dio a conocer su romance en abril de este año, luego que la ex Miss Chile publicara un registro junto a la bloguera e influencer y se autodenominara "tortillera". "Como me encanta el mar, como me encanta la arena y el sol, me encantan las mujeres… A la cuenta de tres… 1,2,3… Tortillera… Sí, pero inmensamente feliz", escribió.

Tras hacer pública su relación, Camila Recabarren recibió varios mensajes provenientes de conocidos rostros del espectáculo. Entre ellos, figuró la cantante Javiera Mena, que le dio la bienvenida al torti club. Pancho Saavedra, Begoña Basauri, Karol Lucero y Alison Mandel, ofrecieron sus felicitaciones a la modelo. Un acto al que incluso se sumó la diputada Pamela Jiles.

Sin embargo, no todo fueron buenos comentarios, ya que mientras algunos le demostraron su apoyo, otros criticaron su declaración enviando duros comentarios e insultos a través de redes sociales. Ante este escenario, la modelo señaló que "a muchos les molesta. Tenía miedo y no lo hacía antes porque creí que me iban a criticar en las redes, pero no es así. Al contrario. Muchas mamás me lo han agradecido, porque lo han podido hablar con sus hijos".

Además, contó que decidió "salir del clóset" para sentirse libre. "Un hétero no va por la vida diciendo que es hétero, pero es tema. Por eso hay que hablarlo más para que un día esto se normalice", dijo.

