La foto de Meghan Markle junto a Kate Middleton mucho antes de convertirse en cuñadas

Mucho antes de conocer al Príncipe Harry, Meghan Markle se tomó una foto “junto a Kate Middleton” sin tener idea de que se convertirían en cuñadas.

Meghan posó sosteniendo una portada de revista con su futura cuñada Kate Middleton.

Los fanáticos de la realeza descubrieron la increíble foto de 2014, que fue aún más llamativa gracias al titular que decía que Kate esperaba incorrectamente "GEMELOS".

La duquesa de Sussex, de 38 años, que era actriz en ese momento, puede verse radiante mientras muestra con orgullo a Kate en el frente de la revista U junto a la editora adjunta.

But she didn’t know who Harry was or what the royal family represented? 🙄 https://t.co/yO0HC1OjqN

— wizkid © (@wizkid101UK) August 14, 2019