Liam Hemsworth oficialmente solicitó el divorcio de Miley Cyrus

View this post on Instagram

Всем приветик 🙋🏻‍♀️ ставим 👍 и читаем о моем мнении по поводу этого интересного союза 😁😉 ⠀ Давно не занимаюсь прогнозами. И вообще совместимостью, но удивилась что все говорят о расставании этой прекрасной пары #mileyraycyrus и #liamhemsworth ⠀ Я не уверена что это 100% правдивые новости, но и в сити ничего об этом не нашла. ⠀ Поэтому хочу объяснить свою точку зрения на их союз. А именно почему я считаю что рано или поздно они все же разойдутся. ⠀ и причины тому следующие …. ⠀ 1. Разный язык восприятия и постоянная смена настроения Лиама, которая так непонятна Майли. ⠀ 2. Это столкновение энергий. Но не просто энергий, в совокупности со слабым сектором интерес – приводит к потери веры в себя. При трудностях один партнёр не может подержать другого. А при упрёках обвиняют во всех грехах друг друга так как не умеют брать ответственность на себя. ( пустой сектор долг ). Но в этом думаю Лиам все же побеждает. ⠀ 3. Фактор это сильная память у обоих ( 99/99 ) что говорит об обидчивости и хорошее здоровье. Это постоянные ссоры при долгом нахождении в одном помещении. ⠀ 4. У Лиама есть код разрыва. И к несчастью этот код всегда провоцирует человека на разрыв. Избежать этого можно только в одном случае, если пара будет расставаться или разбежаться по разным делам и находиться какое то время в доле друг от друга. ⠀ 5. Код абьюзера. У Лиама он выражен сильнее чем у Майли. Поэтому могу сказать что ей с ним очень непросто. ⠀ В заключение хочется добавить, что матрица человека это очень сильный инструмент благодаря которому человек может полностью перекроить свою жизнь, примеров для этого множество. Дело лишь в желании. Но большинство людей не хочет выходить из зоны комфорта и т.к ситуация его в принципе устраивает. ⠀ Поэтому я делаю свои наблюдения исходя из наблюдений и расчёта. Анализ был чисто субъективным, прошу помнить об этом, при прочтении статьи 😁😘 ⠀#zohrehasen_озвёздах А кто в ваших отношениях провоцирует ссоры?