Leonor Varela recibe crueles comentarios por fotografía sin maquillaje

La actriz Leonor Varela goza de una gran popularidad en redes sociales, especialmente en Instagram, en donde comparte fotografías de su día a día y también situaciones más personales. En noviembre del año pasado, informó la muerte de su hijo Matteo a los cinco años de edad a través de la misma plataforma, en la que recibió cientos de mensajes de apoyo.

Sin embargo, las palabras de aliento se transformaron en críticas en una nueva imagen, en la que lució su rostro al natural, sin maquillaje y sin filtros. Se trata de un registro que utilizó para promocionar un producto de belleza que recomendó por sus varios beneficios.

"Aquí cara lavada, sin filtro ni retoque. Lo más importante para mi piel es la hidratación y luminosidad. Por eso encontré exactamente lo que busco en este serum. Además viene en un botella de vidrio lo que permite minimizar el uso de plástico!", escribió.

Su aparición no convenció a todos, y fueron varias las personas que criticaron el aspecto de su rostro. La mayoría, señaló que lucía demacrada y observaron que se encuentra mucho más delgada. Otros, en tanto, ironizaron acerca de los efectos del maquillaje apelando a su naturalidad.

"La gente es ciega o se hace. Se ve flaca, ojerosa y fea", "Con todo respeto, tienes cara de difunta. Qué le paso a tu linda cara", "Estas muy delgada, estás enferma" y "Guau, me sorprende lo que hace el maquillaje. Yo siempre cara lavada mejor", fueron parte de los comentarios.

Esta no es primera vez que Leonor Varela recibe comentarios sobre su aspecto. En el pasado, la actriz publicó una fotografía en la que sus seguidores la criticaron por lucir muy delgada, observaciones que no pasó por alto y que respondió a través de la misma plataforma.

"[email protected] seguidores, seguro sus comentarios sobre mi delgadez vienen de una buena intención (al menos eso quiero pensar). Les pido guardarse esos comentarios. Como saben, perdí a mi hijo hace 6 meses y la vida no tiene el mismo gusto. Flaca, gorda, chica, cansada… como sea, pero aquí estoy. Tratando de ser amable conmigo misma y reencontrarle el gusto a la vida. ¿Por qué no me ayudan, mejor, y se fijan en otra cosa que mi peso?", dijo en aquella ocasión.

