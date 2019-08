Fran García-Huidobro responde dichos de Jani Dueñas: "Que se mejore"

Posaron para unas fotografías y quedó la grande. Raquel Argandoña, Tonka Tomicic y Fran García-Huidobro aparecieron en las imágenes promocionales de su nuevo programa estelar de Canal 13, pero los registros sacaron ronchas en la comediante Jani Dueñas.

Las animadoras posaron en dos registros, en uno de ellos, aparecen abrazadas, y en el segundo, se las ve caminando con unas bolsas de compras. Fue precisamente esta última toma la que aprovechó la voz en off de La Divina Comida para lanzar su opinión, en un comentario que generó polémica en redes sociales.

"En serio llevan bolsas de compras. ¿Fueron a comprar personalidades y cerebros nuevos? Regio chiquillas", escribió en una historia de Instagram.

Si bien ninguna de las aludidas se había manifestado al respecto, no pasó mucho tiempo hasta que rompieran el silencio. Fran García-Huidobro respondió de manera concisa, aludiendo a una frase utilizada por Jorge Alís en su rutina de Viña 2019. "Que se mejore, no diré nada más", dijo a La Cuarta.

Por su parte, Raquel Argandoña se mostró despreocupada por los dichos de Jani Dueñas. "No me interesa para nada", señaló al mismo medio. La comediante, en tanto, no se ha referido nuevamente al tema.

