Liam Hemsworth reaparece melancólico en la playa con su hermano Chris después de separarse de Miley Cyrus

Después de un momento duro, refugiarse en la familia es lo más saludable y es lo que está haciendo Liam Hemsworth luego de separarse de su esposa Miley Cyrus, a casi un año de casarse.

La noticia tomó por sorpresa a todo el público ya que ante las cámaras, la pareja parecía más sólida que nunca después de 10 años de relación, con varias rupturas de por medio.

Este martes, el actor de 29 años fue visto pasando el rato en la playa con algunos amigos y su hermano, Chris Hemsworth.

Bad quality #new @liamhemsworth spending time with his brother @chrishemsworth and their friends on the beach in Byron Bay, NSW on August 19, 2019 #liamhemsworth pic.twitter.com/M5WIJDvc5D

— liam Hemsworth news (@liamhemsnewss) August 20, 2019