La modelo ganó fama luego de protagonizar uno de los escándalos de infidelidad más virales del 2019. Épica respuesta de Marcela Reyes a quien la amenazó con fotos íntimas

El triángulo amoroso entre Marcela, Daniel, conocido como Exotic Dj (su pareja y es padre de su hijo), y su amiga, Valeria Gutiérrez, fue tema de controversia durante semanas.

No obstante, una vez más el escándalo se revivió por la confesión que hizo Marcela en su Instagram. Por medio de videos, la Dj reveló que la amante de su exesposo y su hermana han estado amenazándola con videos y fotos íntimas de ella.

Los mensajes de intimidación han llegado por la red social antes mencionada. La constancia con la que ha recibido dichas amenazas hicieron que ella expusiera lo dicho; por medio de pantallazos donde se lee claramente donde dice : "acabe su guerra de una vez por todas" o publicaran "videos de su pezón negro, mamándolo, y mucho más".

Luego de mostrar las pruebas, la modelo reveló que estos archivos usados en su contra fueron sacados del celular de su exesposo; ya que fue el hombre con el que compartió una relación por más de cinco años.

Los actos hechos por Valeria y su hermana habrían sido en venganza por el rechazo social que han recibido luego del escándalo. Pero, Marcela hizo la aclaración de que ella por su parte no ha dicho nada en su contra, solo relató lo ocurrido (su mejor amiga se fue con su esposo y papá de su hijo).

Igualmente, la Dj reveló que la separación fue motivada por ella y no Dj Exotic. De hecho, ha cambiado de número celular en tres ocasiones, las cuales él ha querido contactarla.

Para finalizar, Marcela pidió que se respete su intimidad y le expresó a las dos mujeres que la intimidan que: "Sean felices, no sientan inseguridad… He tratado de ser demasiado fuerte, porque no es fácil, pero esto ya es otro tema. Y solo por solidaridad entre mujeres, eso no lo deberían hacer”.