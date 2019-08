5 cosas extrañas que todos ignoran sobre Jaden y Willow, los excéntricos hijos de Will Smith

Will Smith es probablemente el hombre más genial de la Tierra. Si has seguido su trayectoria en cine y televisión, sabrás que Will es capaz de hacer prácticamente cualquier tipo de personaje, desde el tipo cómico hasta el héroe en acción. Pero sin duda, sus hijos Willow y Jaden, han terminado por robar el reflector al demostrar que heredaron lo mejor de él.

Crecer en Hollywood es difícil, especialmente siendo hijos de dos grandes como Will y Jada Pinkett Smith. Si a eso le sumas las hormonas y la sed de explorar el mundo, Wilow y Jaden desarrollaron excéntricas personalidades que los convirtió en dos personajes completamente independientes de sus padres. Aquí te dejamos algunos de los secretos más extraños de este par de hermanos.

¿Mal educados?

Mucho se ha dicho que Will y Jada no creyeron que era necesario disciplinar a sus hijos de la manera tradicional. La pareja ha sido muy criticada por esto y han sufrido muchos ataques a lo largo de los años por formar niños "demasiado extraños, ególatras y rebeldes". "No castigamos", confesó Will a E Online en 2013. "La forma en que tratamos a nuestros hijos es que son responsables de sus vidas. Nuestro concepto es, haberles dado el mayor control posible sobre sus vidas; los castigos tienen una cualidad demasiado negativa. Pueden hacer lo que quieran siempre que puedan explicarme por qué fue lo correcto para su vida".

A los 13 años, Willow tuvo una relación extraña con un hombre mayor

En 2014 la hija menor de los Smith fue blanco de críticas luego de que se publicara una foto de ella con un actor sin camisa de 20 años, llamado Moises Arias. La imagen muestra a la adolescente descansando en el borde de una cama, mientras que la ex estrella de Hannah Montana posaba sin camisa y cubriendo su mitad inferior con sábanas.

La foto provocó una investigación de los servicios de protección infantil pues Willow era menor de edad. Sin embargo, la investigación se detuvo. El sitio Radar Online reveló que no había evidencia de que la joven hubiese estado en peligro con Moises, o que alguna vez haya sido "víctima de abuso físico o emocional".

Polemica! Willow Smith de 13 años, hija de Will Smith aparece en foto junto al actor Moises Arias de 20 de años. pic.twitter.com/CDH6h7QRjC — Super Q 100.9 FM (@SuperQ1009RD) May 7, 2014

Jaden se fue de casa a los 15 años

Para muchos, fue una situación demasiado extraña que Will y Jada dejaran que su hijo se mudara solo a los 15 años. En un episodio de Red Table Talk, Jada explicó que su hijo le dijo 'Mamá, tengo que irme de aquí para vivir mi vida'. Para ambos fue importante que su hijo "dejara de vivir en una burbuja", lejos de su mundo de celebridades. Jaden hizo creer que era capaz de mantenerse solo pero durante una entrevista con Ellen DeGeneres confesó que aunque viva solo, sigue obteniendo todo de su casa porque es gratis.

Son parte de una organización "extraterrestre"

En 2014, los hermanos comenzaron a publicar referencias en la página de Twitter de su marca de moda, MSFTS, a algo llamado Orgonite Society. La descripción de dicha organización dice: "Somos una sociedad secreta de individuos que crean y colocan la orgonita para equilibrar las energías de Gaia". Esto hizo creer a todos que eran seres de otro planeta pues además, compartían imágenes construyendo pirámides a escala con virutas de metal y fibra de vidrio en un intento de evitar la energía negativa. El portal Radar Online informó que podría haber estado relacionado con un supuesto culto sexual, aunque nunca fue confirmado y todo quedó como "un juego de niños".

Dicen hacer su propia música…porque no le gusta la música de nadie más

Los hijos de Will Smith han sido fuente de muchas controversias, pero no se puede negar que tienen mucha ambición creativa. El dúo de hermanos y hermanas ha protagonizado múltiples películas y ambos se han convertido en artistas y músicos exitosos. Una de las razones por las que Jaden y Willow decidieron crear música es que no les gustaba la música que hacían otros artistas.

"Honestamente, solo estamos tratando de hacer música que creemos que es genial", dijo Jaden a la revista T en 2014. "No creemos que mucha de la música sea genial. Entonces hacemos nuestra propia música. No tenemos ninguna canción que nos guste escuchar en el P.C.H. por cualquier otro artista, ¿sabes?

