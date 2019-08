Celso Piña y su amor por el acordeón

El cantante mexicano Celso Piña falleció a los 66 años por un infarto, así informó su familia.

El que fue pionero en la mezcla de ritmos tropicales con otros géneros como el ska, reggae y hasta rap, una vez habló con El Universal sobre su amor por el acordeón, el instrumento que manejaba a la perfección.

Celso Piña reveló que el primer acordeón que tuvo en sus manos fue a los 17 años, pero no se enamoró al instante del instrumento. Le tomó tiempo adaptarse a el y tuvo que reunir dinero para poder tener uno propio.

El compositor contó que su papá le consiguió "un acordeón bien usado, al que le entraba el aire por donde quiera".

"Lo tuve que parchar con cinto y todo. Y me pasé desde el 74 hasta el 76 o 77 aprendiendo a tocarlo y luego ya hice mi grupo". Los discos, las ganas, la pasión y el ardor fueron sus maestros también.

Formó con sus hermanos la agrupación Ronda Bogotá, con él como líder acordeonista.

Mencionó como prefería ensayar con su acordeón a ir a cortejar chica "Fíjate que iban a verme mis amigos para buscar muchachas allá a la Colonia Roma —cuenta—, que era de nivel medio pa’rriba y nos quedaba cerquita de La Campana, y bueno, todos los días me buscaban y me decían: 'Vamos sobre las gatitas, vamos sobre las gatitas…'. Y yo les decía: 'Oye, no. Fíjate que me siento un poco mal, no sé qué tengo"".