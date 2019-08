FOTOS Así ha cambiado Keanu Reeves desde su última aparición en Matrix

A 20 años del estreno de ‘The Matrix’, los fanáticos de la película enloquecieron con el anunció de una cuarta secuela, cuya producción iniciará el próximo año y, por si fuera poco, traerá de nuevo a Keanu Reeves en el papel de Neo.

La película, estrenada en 1999, tuvo un increíble éxito, por lo que generó las secuelas “The Matrix Reloaded” y “The Matriz Revolutios”, que fueron lanzadas para el público en 2003.

Desde entonces Reeves ha cosechado un éxito continúo y hoy es uno de los hombres más famosos de Hollywood. Ha destacado en papeles transcendentales como “John Wick” y es considerado uno de los hombres más sexys de la industria.

Uh, dangerous move, really. In 1999 we had a sense of impending Y2K fear, were uncertain and still exhilarated about new technologies. Now, we are certain of our doom and technologies have become mundane and banal. https://t.co/tx8SPXwl2m

— Screamsaver (@chienontheloose) August 21, 2019