Ricardo Montaner confirmó el romance entre Lupillo Rivera y Belinda

Los rumores de romance entre Belinda y Lupillo Rivera han estado volando desde hace meses, y ahora al parecer ha sido confirmado por uno de sus compañeros en La Voz México: Ricardo Montaner.

En una entrevista para la revista People, el cantante venezolano confirmó que Lupillo si tiene un tatuaje de Belinda en su cuerpo.

Lupillo Rivera se tatúa el rostro de Belinda y su exesposa reacciona Ambos cantantes niegan que exista una relación

Montaner dijo en una entrevista para People que el piensa que sí son novios "Para nosotros (Yahir y Ricardo) si son novios. Ellos no lo han querido reconocer y eso no tiene un poco curiosos. Yo he visto a Belinda como con otra mirada. Hemos visto como ella empezó a querer que ganara Lupillo. Yo si creo que hacen buena pareja".

"Un día, vimos salir a Lupillo del camerino de Belinda. Veníamos Yahir y yo y sale Lupillo del camerino de Belinda y allí lo agarramos in fraganti".

Habló sobre el tatuaje que tiene Lupillo de Belinda en su brazo "lo del tatuaje, comenzó el rumor con que si son o no novios. Yahir y yo estábamos muy cerca de ellos y empezamos a comentar por el tatuaje pero no lo habíamos visto. Yahir pensaba que si lo tenía ya que su brazo estaba adolorido porque se lo acababa de hacer".

"Lo del tatuaje no lo puedo asegurar pero está rodando una foto con la cara de Belinda y en un brazo, a menos que esté trucado, es el tatuaje. Yahir y yo nos íbamos al camerino de Lupillo con cualquier excusa para ver si lográbamos ver el tatuaje pero nunca lo logramos".

Tendremos que esperar que la pareja decida hacer público su romance.

