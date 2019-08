Las dolorosas palabras de la princesa Diana al príncipe Carlos justo después de firmar el divorcio

La princesa Diana y el príncipe Carlos se encuentran entre un puñado de parejas infames en la familia real británica. Se encuentran entre dúos controvertidos como el Príncipe Andrew y Sarah Ferguson, el Rey Enrique VIII y Anne Boleyn, y la Princesa Anne y su antiguo tesoro, el Capitán Timothy Laurence.

La devastadora razón por la que la princesa Diana no pudo tener más hijos Solo tuvo a William y a Harry mientras estuvo casada con el príncipe Carlos

Dada su popularidad; Sin embargo, su divorcio fue noticia y se convirtió en el punto de interés de muchos fanáticos reales de todo el mundo. Después de su divorcio, la princesa Diana supuestamente tuvo algunas palabras para su ex esposo.

¿Qué le dijo la princesa Diana al príncipe Carlos después de separarse?

Hubo mucho drama previo al divorcio. Ninguna de las partes estaba haciendo un gran trabajo al tomar el camino. Pero, para cuando se produjo la separación, parecía que tanto la princesa Diana como el príncipe Carlos habían sacado la negatividad de su sistema.

Una prenda de Diana de Gales desata la locura en subasta por caridad Un comprador anónimo pagó más de 50 mil dólares

En el libro de Ingrid Seward, The Queen and Di: The Untold Story, la experta real escribió sobre el fatídico día en que el matrimonio del Príncipe y la Princesa de Gales terminó oficialmente. En lugar de estar abatidos, los dos se reunieron en el salón del primer piso del Palacio de Kensington. Se sentaron juntos en el sofá cubierto de brocado amarillo. Es allí donde la princesa dijo estas desgarradoras palabras: "¿Por qué tuvo que pasar esto?".

Así es el increíble parecido del hijo de Meghan Markle a un miembro de la realeza Archie Harrison ya tiene tres meses

Está claro que incluso después de todo el alboroto, Diana todavía estaba dividida por el divorcio. De hecho, parece que ambos lo estaban. Serán una pareja recordada por siempre.

Te recomendamos en video