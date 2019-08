Revelan el nombre de la nueva película de James Bond, con Daniel Craig como protagonista

La película número 25 de James Bond oficialmente tiene un título "No Time to Die". Estará protagonizada de nuevo por Daniel Craig como el súper espía.

La cinta dirigida por Cary Fukunaga también mantiene sus fechas de lanzamiento a pesar de un par de contratiempos en el set, con el lanzamiento en el Reino Unido a partir del 3 de abril de 2020 y en Estados Unidos el 8 de abril.

El feed oficial de James Bond en Twitter reveló el título.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s

— James Bond (@007) August 20, 2019