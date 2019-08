Mayte Rodríguez responde a pasajero que reclamó por llevar a su perrita en la cabina de un avión

Un pasajero identificado como Juan Carlos Cerda, que tomó el mismo vuelo que Mayte Rodríguez desde Cancún hasta Santiago, hizo un reclamo luego que la actriz viajara con su perrita en la cabina de pasajeros.

"Entra esta señorita con un perro gigante (…) Me dio la impresión como una diva, una niña excéntrica que quiere viajar con su perro y como ella tiene ganas lo hizo", dijo en el matinal Hola Chile, de La Red.

También dijo que le comentó la situación al jefe de cabina y que este le entregó una particular respuesta. "Me dijo que esta niña viajaba porque el perro era asistencia emocional. Si yo tenía esta alergia, me bajaba del avión y veía otro vuelo", contó.

Tras la polémica, Mayte Rodríguez respondió el reclamo del pasajero a través de la agencia de comunicaciones Versus, que emotió un comunicado explicando la situación.

"Nuestra representada Mayte Rodríguez viajó con su perrita fuera del país cumpliendo con todos los protocolos sanitarios exigidos por el SAG, al igual que con la normativa aeronáutica solicitada por la línea aérea LATAM. Su mascota está entrenada desde los 3 meses de vida y no hubo reclamos de su comportamiento durante el vuelo desde Santiago a México ni México Santiago", señalaron a BioBioChile.

"La mascota permaneció en el espacio asignado durante todas las horas del vuelo. Ningún pasajero se acercó a Mayte para manifestar incomodidad, por lo cual nos sorprende que aparezca un pasajero argumentando un malestar posterior al vuelo. Hasta donde pudimos indagar el pasajero no presenta quejas respecto al actuar de Mayte ni tampoco ha argumentado incomodidad respecto a cómo se comportó su mascota durante en vuelo -no hubo ladridos, no se movió del espacio asignado, tampoco hizo sus necesidades en el avión-", continúa el documento.

"En ese contexto su reclamo no es directamente hacia nuestra representada, quien cumplió con todas las normativas sanitarias y legales respecto a su mascota. Independiente a esas formalidades, expresamos sus disculpas en lo que la mascota pueda haberle molestado al pasajero", indicaron.

Finalmente, desmintieron dos de las situaciones que fueron planteadas por el pasajero. "Primero Mayte no estuvo paseando a su mascota durante el vuelo, (las imágenes captadas corresponden al momento en que ella ingresa al avión). Segundo: la mascota no viajó dopada", cerraron.

