Netflix estrena dos tráilers de Marriage Story, su nueva película con Scarlett Johansson y Adam Driver

Desde que Netflix anunció la película Marriage Story, todos estábamos ansiosos por saber cómo se vería la historia de un matrimonio fallido entre Scarlett Johansson y Adam Driver. Y este 20 de agosto, finalmente, la plataforma de streaming estrenó no uno sino dos tráilers.

La película fue dirigida por Noah Baumbach y los adelantos, titulados What I Love About Nicole y What I Love About Charlie, ofrecen las perspectivas de las dos mitades del matrimonio en cuestión.

Tráiler de Marriage Story de Netflix

En el primer avance, Nicole (Scarlett Johansson) enumera lo que ama de su esposo, Charlie: “Le encanta ser padre, casi molesto por lo mucho que lo ama. Llora fácilmente en el cine. Tiene muy claro lo que quiere”, reseñó Variety.

En el segundo clip, Charlie (Adam Driver), comparte lo mejor de su esposa, Nicole: “Ella es una gran bailarina, contagiosa. Ella es una madre que juega, realmente juega. Ella sabe cuándo motivarme y cuándo dejarme solo”.

Pero todo el amor que se muestra al inicio de los clips, parece que se esfuma al final de ellos. Las imágenes muestra a la pareja angustiada, tratando de iniciar una conversación sobre su futuro… aunque ninguno de los dos sabe cómo dar el primer paso.

“Pensé que deberíamos hablar”, le dice Nicole a Charlie, quien responde: “No sé cómo empezar”.

Baumbach explicó la versión poco ortodoxa del doble trailer, diciendo: “Marriage Story es una historia de amor que se revela en el desglose. Con estos tráilers complementarios, quería mostrar la relación a través de los ojos de ambos personajes. Hay muchos lados en cada historia, y la película abarca estos diferentes puntos de vista para encontrar la verdad compartida”.

Laura Dern, Alan Alda y Ray Liotta coprotagonizan junto a Johansson y Driver. La película se estrenará en el Festival de Cine de Venecia el 29 de agosto, seguida de proyecciones en Telluride, TIFF y el Festival de Cine de Nueva York.

