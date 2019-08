Mariela Sotomayor en picada contra Jani Dueñas: "¿Y qué se cree esta pseudo comediante?"

Un afiche promocional bastó para desatar la molestia de Jani Dueñas, quien arremetió en contra del nuevo estelar de Canal 13 conducido por Raquel Argandoña, Tonka Tomicic y Fran García-Huidobro. "En serio llevan bolsas de compras ¿Fueron a comprar personalidades y cerebros nuevos? Regio chiquillas", escribió la comediante en redes sociales, refiriéndose a una fotografía en la que aparecen las tres animadoras.

Si bien sus palabras no han recibido una réplica por parte de las aludidas, sí la tuvieron de un conocido rostro del espectáculo. Se trata de Mariela Sotomayor, quien realizó un duro descargo en contra de Jani Dueñas. La ex Maldita Moda cuestionó su rol como comediante y la invitó a comprarse un container de simpatía. Sin embargo, no fue lo único, ya que también recordó una experiencia que tuvo con ella en el pasado y que provocó su molestia.

"Y qué se cree esta pseudo comediante?? En verdad hay quienes no pueden brillar por sus propios méritos… Pero que además intenten ofender y opacar el trabajo de otras?? Es que te pasaste!!! Cómprate un container de simpatía y encanto!! O una rutina que no busque burlarse de otros para sacar una carcajada fácil. Ah! Y deja de imitar mi locución en La Divina Comida!!! La vez que fui… Sin conocerla intenté ser amable con ella y tuvo la delicadeza de decir que me veía 'hasta bonita' cuando recibí a los invitados en mí casa", escribió Mariela Sotomayor en Instagram.



Controversias

Tras su bullado paso por el Festival de Viña, la comediante ha protagonizado algunos encontrones con rostros del espectáculo. El más recordado, ocurrió en junio de este año, cuando en medio de una entrevista con Felipe Avello en el programa Detrás de las Risas, le envió un mensaje a Fran García-Huidobro.

"Hay personas en la televisión que hasta el día de hoy están repitiendo la misma estupidez en cuatro o cinco entrevistas, sin ni siquiera dedicarse a buscar en Wikipedia lo que es la sororidad, pensando porque yo dije eso la sororidad es aplaudir lo que haga cualquier mujer arriba del escenario y no es así. Fran García-Huidobro por favor léete un libro sobre feminismo, en serio", dijo Jani Dueñas.

Días después, sus palabras fueron analizadas en el programa Intrusos, de La Red, ya que no solo arremetió en contra de la animadora, sino que también reconoció no haberse preparado para el festival. "El que se haya dado cuenta de que su humor es de nicho, como dijo, es una experiencia positiva que pudo haber sacado, porque no todo el humor es para el festival", dijo César Barrera.

"Lo que yo vi ese día fue horrible. Sin creatividad y sin trabajo", opinó Claudia Schmidt.

