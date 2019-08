La foto que desató el falso rumor sobre Camila Cabello embarazada

Uno de los rumores que se ha propagado como un fuego en el bosque es el de Camila Cabello embarazada. La cantante de Havana es la más reciente víctima de las noticias virales de internet gracias a uno dudosa fotografía.

La pareja de Shawn Mendes ya esta acostumbrada a ser el blanco de comentarios, algunos malignos, en las redes sociales. Es conocido ya que ha bloqueado varias cuentas que solo se dedican a criticar su relación amorosa y ahora debe enfrentar este ¿embarazo?

El rumor de Camilla Cabello embarazada comenzó con una fotografía de la cantante donde luce un vestido amarillo de rayas negras. Su abdomen se le ve un poco abultado y solo eso bastó para que los fanáticos de la ex Fifth Harmony organizaran fiestas para recibir al bebé e idearan nombres mezclando el de Shawn y Camila.

Nadie cercano a la pareja ha comentado sobre el supuesto embarazo, por lo que todo indica que es un invento de los tabloides.

"La gente está comenzando a correr rumores de que Camila está embarazada porque su vientre no es ultra plano (debido a su menstruación, una comida, retención de agua, ¿porque es humana?), Es realmente repugnante y puede ser malo, recuerda ser amable siempre es necesario ", dijo un tuitero.

people spreading rumors that camila cabello is pregnant just because her stomach is being a normal stomach and isnt super flat (bc her period? a meal? water? because she is a regular growing human?) is disgusting and can be so damaging. a reminder to be kind is always needed!!!

