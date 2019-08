Joy Huerta denunció discriminación al sacar el pasaporte de su hija

Joy Huerta, la vocalista de Jesse&Joy, formó junto a su esposa una familia homo-parental, y aunque han recibido apoyo de la mayoría de las personas, ella denunció que fue víctima de discriminación con su pequeña hija al tratar de sacar un documento.

Así lo denunció la cantante en sus redes sociales, donde compartió que realizó un trámite en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para sacar el pasaporte a su pequeña, pero la experiencia fue bastante desagradable.

“Mi esposa y yo fuimos a tramitar el pasaporte de nuestra hija la semana pasada. Con todos los papeles oficialmente requeridos en mano y teniendo el más importante: su acta de nacimiento donde ambas aparecemos como madres”, dijo en un mensaje en su cuenta en twitter.

Luego añadió que “al ver a dos mamás pidieron acta de alumbramiento un documento NO REQUERIDO y que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita ser Presunción de Criminalidad. Hace MUCHA falta que sensibilicen a su personal @SRE_mx ; ya que preguntar quién es la madre biológica o pedirme que ponga las huellas en el pasaporte de mi hija como EL PADRE, no solo es insensible también discriminatorio”.

La cantante ganadora del Latin Grammy alzó la voz y etiquetó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues “hace MUCHA falta que sensibilicen a su personal, SER”.

Diana Atri, esposa de Joy Huerta, relató al medio mexicano Soyhomosensual que se trató de un acto de discriminación por ser “dos mamás”.

“Nos dijeron que por ser dos mamás nuestros procesos son diferentes y que tienen que ver que no estemos en juicio, y quién es la mamá biológica. Pero si ya tenemos el acta de nacimiento, no tienen porqué estar preguntando eso”, expresó Diana Atri.

Los mensajes de Joy Huerta se viralizaron, y más tarde recibió respuesta de Marcelo Ebrard.

“Desde luego tienes razón. Como impulsor del matrimonio igualitario te aseguro nos aplicaremos para que lo descrito no vuelva a ocurrir. Gracias por publicarlo”, escribió el canciller Marcelo Ebrard.

