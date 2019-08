Ernesto Belloni revela nuevos detalles del impasse entre Raquel Argandoña y Vivi Kreutzberger

Hace 16 años, las pantallas de Canal 13 mostraron uno de los momentos más polémicos de la televisión chilena. Raquel Argandoña y Vivi Kreutzberger protagonizaron un tenso enfrentamiento mientras participaban de una dinámica en el programa Vértigo, en 2003.

El juego consistía en que los conductores decían una frase, y los invitados tenían que adivinar quién la había dicho. "Estoy cansada de que se haga la víctima. Él sabe perfectamente que puede tener la nulidad cuando quiera", fue la oración pronunciada por Lucho Jara, animador del estelar en ese entonces, y que dirigió a la hija de Don Francisco.

"¿Es una broma, cierto?… Yo me imagino que la 'sita' alcaldesa", respondió Vivi Kreutzberger. "¿Raquel, lo dijiste tú?", le pregunta el animador a Raquel Argandoña. "Si lo dije no es el momento para justificarlo ni tampoco es un tema para discutirlo acá. Porque es lo mismo que yo dijera 'por qué te dejó el marido, si te dejó por una prima o una prima hermana o por una hermana'. Creo que no es lo lógico discutirlo", contestó la 'Quintrala'.

"Mi marido me dejó por una prima hermana. Es ahí donde está el problema", intervino Vivi Kreutzberger, agregando: "yo siento que desgraciadamente cuando uno está en la televisión y expone su vida, y su vida es pública, tarde o temprano las cosas se saben o se dicen".

Tensión en el estudio

Más de una década después, el comediante Ernesto Belloni, que estuvo presente en dicha oportunidad, reveló desconocidos detalles de la pelea. Todo ocurrió en el programa El live de los domingos, conducido por Janin Day, en el que se refirió al tenso episodio.

"Fue terrible. Yo noté, porque, antes de que se realicen estos programas te reúnen en un camarín, donde llegan los invitados y todos se saludan. Y llega Raquel Argandoña, que los saluda a todos y se saltó a la Vivi. Todos nos empezamos a mirar, era una cosa tensa que se estaba en el aire, se sentía", comentó sobre los momentos previos al impasse.

Respecto a lo ocurrido en el estudio, el comediante dio a conocer su opinión. "La Vivi fue la culpable, ella le tiró y la Argandoña, que es una mujer… es tan divertida (…) yo dije aquí me va a llegar un combo, no voy a decir nada, qué terrible. Fue una experiencia, para uno, súper desagradable", dijo, revelando que el tema se trasladó fuera de las pantallas.

"La Vivi se paró y en los comerciales fue para adentro y hablaba con el papá por teléfono y parece que el otro le decía 'para qué tienes que meterte en otros programas' y parece que estaba Álvaro Salas, que era muy amigo de la Vivi, que le decía 'pero si el Álvaro no le dijo nada, no me defendió, no gritó nada'. Yo escuchaba porque estaba detrás de los paneles hablando con el papá", señaló.

"Yo estaba súper asustado, pensaba, en cualquier momento esta otra me mira y me dice 'y tú, por qué pones esa cara"", cerró.

