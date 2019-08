Mayte Rodríguez en medio de la polémica por viajar con su perro en el avión

Mayte Rodríguez ha desarrollado una gran cercanía con su perrita Naomi. Recientemente, la hizo parte de su viaje a Cancún, en donde disfrutó de algunos días junto a Diego Boneta. La actriz viajó con su mascota de raza Rhodesian Ridgeback en el avión y si bien no tuvo problemas en su ida, sí los tuvo a su regreso.

Es que la presencia del animal no agradó a todos los pasajeros, quienes se sintieron incómodos debido a que este fue transportado en la cabina junto al resto de las personas. Uno de los afectados fue Juan Carlos Cerda, que iba en el mismo vuelo de la actriz, y que hizo su reclamo en el matinal Hola Chile, de La Red.

"Entra esta señorita con un perro gigante (…) Me dio la impresión como una diva, una niña excéntrica que quiere viajar con su perro y como ella tiene ganas lo hizo", dijo sobre Mayte Rodríguez, agregando que le comentó la situación al jefe de cabina y que este le entregó una particular respuesta. "Me dijo que esta niña viajaba porque el perro era asistencia emocional. Si yo tenía esta alergia, me bajaba del avión y veía otro vuelo", señaló.

Luego de esta declaración, el hombre habló con el matinal Muy Buenos Días, de TVN. Ahí, remarcó que la respuesta ante su reclamo fue que el perro de la actriz era un apoyo emocional. Sin embargo, afirmó que muchas veces se encontró con Mayte Rodríguez en restaurantes y no estaba acompañada por el animal. En ese sentido, indicó que el argumento carecía de validez ya que Naomi no es un perro lazarillo. De acuerdo con él, ese tipo de mascotas acompañan a sus dueños permanentemente y están entrenados para eso.

