Spider-Man desaparecerá del Universo Cinematográfico de Marvel por desacuerdo con Sony

Pésimas noticias para todos los amantes del amable vecino arácnido Spider-Man, y es que Sony Pictures y Marvel no llegaron a acuerdo económico.

¿Qué significa esto? Que el presidente de Marvel, Kevin Feige, no producirá ninguna película más sobre este súper héroe.

Ambas casas no pudieron llegar a un acuerdo y la disputa se elevó al punto donde se baraja la certera posibilidad de que Spider-Man desaparezca "de la nada" del Universo Cinematográfico de Marvel.

Lo anterior sería catastrófico para el futuro de la saga, dado que el personaje ha quedado como una suerte de precursor de la obra de Tony Stark (Iron Man).

Teóricamente quedan dos películas más con Tom Holland como protagonista, pero no sabemos cómo se tratará el tema del universo de los Avengers en ellas.

Cabe mencionar que Kevin Feige fue quien produjo Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home, siendo esta última la película más taquillera en la historia de Sony Pictures, superando incluso a James Bond: Skyfall, que tenía la corona.

Al final del día, el vil y sucio dinero está ensuciando una de las sagas más entretenidas del último tiempo. Realmente una pena, pero veremos si se va desarrollando de mejor forma con el paso de las semanas, si Disney y Sony logran llegar a algo.

