Marilyn Monroe y su extraña muerte, las cinco teorías que lo explicarían

View this post on Instagram

"Laugh when you are sad, crying is too easy".🌹💋 ___________________________________________ #marilynmonroe #loveyourself #laugh #happy #staystrong #instadaily #instagood #love #Marilyn #monroe #iconos #forever #marilynmonroe💋 #💋 #serendipiaof #serendipia #beliveinyourself #tobe #diva #siempredivanuncaindiva #dress #iconic