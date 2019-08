El atrevido look con el que Ángela Aguilar presumió de nuevo su mini cintura

Ángela Aguilar ha enamorado a todos con su impactante voz y su increíble estilo, pues con solo 15 años es un ejemplo a seguir en lo que a moda se refiere.

A través de sus redes sociales, la hija de Pepe Aguilar publica numerosas imágenes en las que aparece con increíbles looks que desata una ola de piropos por parte de sus seguidores.

Recientemente, una de sus últimas imágenes desató suspiros en las redes, y es que aparece con un atrevido look con el que presumió una vez más su mini cintura.

En esta oportunidad la cantante optó por un jean y una blusa blanca amarrada a la cintura, que dejó al descubierto una de sus mayores cualidades físicas, y de las más admiradas.

Además, complementó este atrevido look con unas botas en tono marrón que también encantaron a sus fans.

De inmediato, a la joven cantante le llovieron los halagos por parte de sus seguidores.

"Que niña más linda, estilo propio y sin dejar de ser una chica linda", "Tu cinturitaaaa", "Me encanta tu estilo", "que preciosa", "eres una muñeca de carne y hueso", "eres única y perfecta, me encantan tus botas", "que cinturita te traes, ya dinos tu secreto", y "eres muy linda, me encanta este look", fueron algunos de los halagos que recibió la hija de Pepe Aguilar.

Te recomendamos en video