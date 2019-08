Netflix estrenó la segunda temporada de Mindhunter y esto es lo básico que debes saber antes de verla

La espera terminó y ¡al fin! los fanáticos de Mindhunter podrán ver la segunda temporada de la serie de David Fincher en Netflix.

La serie sigue la historia de la vida real de dos agentes del FBI que realizan entrevistas a psicópatas reconocidos por sus horrendos crímenes, con el objetivo de crear patrones de conducta de los mismos que ayuden a detectar nuevos crímenes y hasta prevenirlos en el futuro.

Mindhunter en Netflix

Protagonizada por Jonathan Groff como el agente especial Holden Ford y Holt McCallany como el agente especial Bill Tench para la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, Mindhunter nos lleva a través de los primeros años formativos de la Unidad de Delitos en Serie Elite del FBI.

Se muestra a los agentes Ford y Tench viajando de pueblo en pueblo, dando conferencias para la policía local para ayudarlos a comprender las mentes de los asesinos. Pero esa no es su única agenda.

Además, también están tratando de profundizar un poco más en la psique de los asesinos entrevistando personalmente a algunos asesinos encarcelados, grabando sus entrevistas y aplicando los datos recopilados para crear perfiles que puedan ayudar al FBI con futuros casos.

Este es el escenario de la primera temporada, estrenada en 2017 y la cual fue aclamada de inmediato por los espectadores y la crítica especializada. “La meticulosa atención al detalle que se escribió al escribir cada personaje, y las escenas inquietantes, algunas de las cuales fueron dirigidas por el veterano de género David Fincher, hacen de Mindhunter más que un simple thriller asesino en serie”, reseñaron el portal Mashable India.

La actuación en la piel del agente Holden de Jonathon Groff fue muy elogiada, recibió una nominación al Emmy y ganó un Premio Satellite. En cuanto a Cameron Britton, quien interpreta el papel del asesino en serie Edmund Kemper, fue reconocido con una nominación al Primetime Emmy.

La temporada 2 tiene una lista escalofriante de asesinos en serie a los cuales entrevistarán los agentes del FBI, incluido el asesino de BTK y Charles Manson, quien es interpretado por Damon Herriman, quien también personifica a Manson en Once Upon A Time In Hollywood de Quentin Tarantino.

Sabiendo lo básico de la serie, entonces estás listo para adentrarte en la segunda temporada de Mindhunter que ya está disponible en Netflix.

Te recomendamos en video: