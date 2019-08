Ella es India Rose, la tierna hija mayor de Chris Hemsworth y Elsa Pataky que se roba el corazón de todos

View this post on Instagram

Sorry for not posting y’all! I’ve been busy with @kingdomhearts for the past week! Anyway, here’s Chris surfing! ❤️ • • • • • #chrishemsworth #chrishemsworthsurfing #chrisandliamhemsworth #indiarosehemsworth #tristanandsashahemsworth #adorable #talent #surfing #australian #kingdomhearts3iskillingme #ineedhelp #gethelp #thorandlokigethelp #ilovechrishemsworth #chrishemsworthisthebestmantoeverwalktheearth