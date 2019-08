Christell revela la verdadera razón de su llanto tras debut en "Rojo": "Hubo insultos demasiado fuertes"

Luego de su recordada participación en Rojo, Christell Rodríguez volvió al programa como una de las concursantes. La joven debutó en el espacio de talentos con la interpretando la canción Shallow, de Lady Gaga y recibió una dura evaluación por parte del jurado. Esto provocó que rompiera en llanto. Sin embargo, sus lágrimas no se debían a la opinión del panel, sino que a temas externos, tal como explicó minutos más tarde.

Si bien la joven no profundizó en el tema, sí comentó que era un asunto personal "Me lo estuve aguantando todo el día, por eso me quiebro fácilmente. No voy a dar detalles porque en realidad es algo que no me debería afectar, pero uno cuando se enfrenta a ciertas cosas también llega un punto de quiebre. Lamentablemente me tocó quebrarme ahora y no quería", dijo.

Días después, reveló la verdadera razón por la que se emocionó en pantalla. "Estoy impresionada del apoyo que recibí, el apoyo de mis compañeros que hablaron conmigo. Quiero dejar en claro, que (mi reacción) no tiene que ver con que esté en capilla o en la competencia", partió diciendo Christell.

"Siendo sincera, me había afectado porque estoy acostumbrada a recibir comentarios violentos, agresivos, pero después de los videos de mi presentación hubo insultos demasiado fuertes", agregó, comentando que lamentablemente, es la manera en que se comporta la gente hoy en día.

"El hecho de estar en una red social, nos da mucha más valentía para llegar y soltar. No tiene solo que ver con educación", dijo.

Finalmente, agradeció los comentarios positivos que recibió por su participación en Rojo y entregó un potente mensaje contra el bullying. "Decir ‘es que ellos están expuestos y se lo tienen que aguantar’, no es así. Pero no es algo que nos sucede solo a nosotros. Le sucede a los niños en el colegio, a la gente en el trabajo, a todos", cerró.

