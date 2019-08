Christell comparte potente mensaje tras recibir violentos comentarios en redes sociales

Luego de pasar años alejada de la televisión, Christell hizo su debut en la nueva temporada de Rojo. La cantante ingresó como participante y su primera presentación fue interpretando la canción Shallow, de Lady Gaga. Cuando terminó su show, la joven recibió una baja calificación por parte del jurado, lo que provocó que estallara en lágrimas minutos después.

Consultada por su reacción, la joven explicó que no tenía que ver con la evaluación, sino que con un tema personal. "Me lo estuve aguantando todo el día, por eso me quiebro fácilmente. No voy a dar detalles porque en realidad es algo que no me debería afectar, pero uno cuando se enfrenta a ciertas cosas también llega un punto de quiebre. Lamentablemente me tocó quebrarme ahora y no quería", dijo.

Días más tarde, contó que la verdadera razón por la que se emocionó en pantalla, fueron los violentos comentarios que recibió a través de redes sociales. "Después de los videos de mi presentación hubo insultos demasiado fuertes", señaló, comentando que lamentablemente, es la manera en que se comporta la gente hoy en día.

Luego de su descargo, Christell compartió un potente mensaje en el que advirtió que, sin importar las adversidades, continuará luchando. "Quizás caiga, llore y sufra pero SIEMPRE, SIEMPRE ME LEVANTARÉ Y LUCHARÉ. Sobre todo REIRÉ Y SONREIRÉ, porque el propósito de Dios en mi es más poderoso que cualquier problema o situación. Y si él prometió algo, se cumplirá!!", escribió, citando un verso bíblico.

