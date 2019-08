Fotos de la transformación de Valentina Paloma, la única hija de Salma Hayek

View this post on Instagram

Happy Birthday Vale! #🎉 #🎂 #birthdaygirl #✨ #virgo #♍ #happybirthday #hbd #🎊 #valentinapalomapinault #💎 #felizcumpleaños #10 #🎈 @salmahayek #Beautiful #cuteaf #gorgeous #fashion #funny #talented #perfect #sweetie #Mexico #usa #france #💖