Dos perritos rescatados protagonizan La Dama y El Vagabundo live action

View this post on Instagram

🍝 After #TheLionKing, another beloved Disney Classic is about to return in a whole new way. Lady and the Tramp, November 12 on #DisneyPlus. . 🇫🇷 Après #LeRoiLion, un autre Grand Classique Disney s'apprête à faire son retour dans une version inédite. La Belle et le Clochard, disponible au lancement de #DisneyPlus. . #Disney #streaming #LadyandtheTramp #Lady #dog #dogs #liveaction #disneymovie #tessathompson #bellanotte #disneyfan #instadisney #disneygram #disneyblogger #Netflix #Hulu #content #comingsoon #spaghetti #romantic #movie #disneyplusoriginal #DisneyPlus